El mensaje viral y doloroso de un tuitero sobre la importancia de la crema solar

Llega el verano y con él las ganas de lucir palmito. Desconectar y disfrutar del sol en las playas y piscinas es algo muy saludable para escapar del calor asfixiante de estos días, pero sólo si nos protegemos a conciencia del Sol.

Nunca está de más insistir en ello, porque todavía hay quien lo olvida. Y pasa lo que pasa.

In all seriousness, put on sun cream. 2nd degree burns from doing a days work outside lol. Am in fucking agony pic.twitter.com/jFXyHyVrZj