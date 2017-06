¿Es una simple luz el remedio definitivo contra el acné?

Es bien conocido que el acné no es un problema exclusivo de la adolescencia, pero eso no quiere decir que, alcanzada la edad adulta, sepamos cómo acabar con granos, espinillas y puntos negros... Hasta ahora. Gracias a la fotodinámica, ya no hará falta colocar nada sobre nuestro rostro para decir adiós a esas imperfecciones. Bastará con dar un poco de luz, concretamente, luz de color azul.

El tratamiento se trata de una técnica diferente a la del láser o a la luz pulsada, es decir, resulta cero invasiva y ablativa. Mediante una lámpara led, se proporciona una luz visible atérmica de banda estrecha, baja potencia y sin incluir rayos UV. "La luz emitida activa un fotosensibilizador que se encuentra dentro de la bacteria causante del acné, destruyéndola y, por tanto, reduciendo la inflamación asociada", explica el doctor Emiliano Grillo, del Instituto Médico Láser uno de los centros donde se ofrece la terapia.

Al ser un tratamiento inocuo, no invasivo y sin necesidad de recuperación, bastan cinco sesiones (una por semana) para ver los resultados definitivos. "Es apto para todo tipo de pieles. Se puede incluso utilizar en adolescentes y niños con seguridad", prosigue el doctor. Facilidades que se amplían ahora gracias a la aparición de gadgets que llevan al hogar este tratamiento de luces led.

A la hora de elegir el tratamiento en casa o en un centro especializado, tendremos que determinar qué grado de complejidad presenta nuestro acné. "La diferencia entre los caseros y los clínicos está, principalmente, en la potencia de los equipos y, por lo tanto, en la capacidad terapéutica superior en el caso de los de los centros médicos", explica el doctor Grillo. Así, los que utilizaremos en casa están indicados exclusivamente para un acné ligero o moderado, nunca para casos graves o que requieren una especialización mayor. Ante la duda, mejor consultar siempre a un dermatólogo.

