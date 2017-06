La portada de ABC de este martes está dando mucho juego en las redes sociales. En ella aparece el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, de pie y con las manos apoyadas en una mesa.

Abajo, el titular: "No es admisible que se trate a Cristiano como a un delincuente". La imagen está dando mucho de qué hablar y en Twitter son muchos los usuarios que han sacado a la foto del dirigente madridista un parecido más que razonable.

¿No es idéntica la pose a la del protagonista de la serie House of Cards, el retorcido Frank Underwood?

Aquí tienes algunas de los comparaciones:

"NO EXISTE LA JUSTICIA. SOLO PARTES SATISFECHAS."

Cuando Frank Underwood habla... todos escuchan.

This is Spain #Florentino pic.twitter.com/jdmvJd6OH4