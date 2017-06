La piscina improvisada por un niño en un balcón arrasa en Twitter

Realidad o fotomontaje, la imagen de un niño con la terraza forrada de plástico y llena de agua a modo de piscina improvisada ya es uno de los grandes virales del año.

Poco se sabe de esta foto de un pequeño, de unos ocho años, que compartió un tuitero hace un día y medio y que ya tiene cerca de 30.000 retuits y 40.000 me gusta.

"Estamos todos en 2017 y este chico está ya en 3017", reza el texto que aocmpaña a la imagen en Twitter.

