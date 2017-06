La policía neutraliza a un individuo con un cinturón explosivo en la Estación Central de Bruselas

La policía ha "neutralizado" a un individuo que portaba un cinturón explosivo en la Estación Central de Bruselas. Los hechos ocurrieron en torno a las 9 de la noche, cuando según los testimonios recogidos por los medios locales, se escuchó una detonación, seguida de varios disparos.

El diario Le Soir recoge las palabras de un portavoz de los bomberos, quien ha afirmado que la explosión registrada en la estación es de baja intensidad y "no ha provocado víctimas". La Fiscalía confirmó que el individuo que portaba el cinturón fue abatido, pero no ofreció datos sobre su estado.

La Estación Central de Bruselas es uno de los puntos neurálgicos de la ciudad:

El portavoz de la policía, Peter De Waele, confirmó poco después de que se tuviese noticia de los hechos de que el hombre había sido "neutralizado" y de que la situación está bajo control. Aún así, varias otras zonas de la ciudad, como Grote Markt y otra estación ferroviaria, fueron evacuadas por precaución.

All the area & roads near central station sealed off by police after the explosion in #Brussels pic.twitter.com/F2esaZNNzC