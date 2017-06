El periodista José María García ha cargado con dureza contra el presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu. ¿El motivo? El fútbol sala.

García es uno de los propietarios del Movistar Inter y se ha quejado de la forma en que el dirigente azulgrana ha fichado a Mario Rivillos, jugador que hasta ahora militaba en su equipo. El periodista denuncia que Bartomeu ha roto así su "pacto de no agresión" por segunda vez en las últimas tres temporadas.

"No me ha gustado lo que ha hecho. Llegamos a un acuerdo con el Barcelona, entre los dos grandes clubes, de no poner el mercado por las nubes, pero el presidente del Barcelona, el señor Bartomeu, en el que inicialmente confié, me defraudó al incumplir la palabra con el fichaje de Batería", se quejó en Esport3.

"YO PODÍA HABER HECHO LO MISMO"

Ahí no terminó todo: "Yo podía haber hecho lo mismo, pero no lo hice ni jamás lo haré. Ahora lo han vuelto a hacer con Mario Rivillos. Allá la conciencia de cada cual, pero el señor Bartomeu me ha defraudado. Si lo hace en un deporte menor como el fútbol sala, ¿tiene categoría para ser presidente del Barcelona? Permítanme que lo dude".

"Si el Barça se hubiera dirigido a mi, yo hubiese dicho adelante, pero no incumplas una palabra que ha empeñado tu presidente, y además en el caso de Batería con una serie de mentiras... Pero bueno, me quedó con lo positivo. Únicamente decirle a los seguidores del Barcelona que tengan cuidado con este presidente, nada más", advirtió García.