Montoro no rebajará el IRPF en 2018 porque quiere tener "zanahorias para la negociación"

Donde dije digo digo Diego. El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha afirmado este martes que el Gobierno "no va a tener margen" para rebajar el IRPF en 2018, cuando quedarían todavía un par de años de legislatura por delante.

"Las reformas tributarias siempre se hacen a final de legislatura y tenemos que tener zanahorias para la negociación", ha señalado el ministro durante su intervención en el Foro Cinco Días.

Sobre la creación de la tasa para bebidas azucaradas contemplada en el Programa de Estabilidad remitido a Bruselas, Montoro ha apuntado que no se necesita "por ahora" esta medida y que tampoco es intención del Gobierno recurrir ante el Tribunal Constitucional el impuesto implantado por Cataluña a las bebidas con azúcar.

El ministro ha explicado que la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) pidió al Gobierno por carta que recurriera esta tasa catalana ante el TC y aunque aún no ha dado una respuesta formal, Montoro "no lo ve".

"Este impuesto existe en otros países de Europa y no europeos y lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. Es el equivalente a un impuesto especial sobre el consumo, y de esos ya tenemos algunos, como el que grava el tabaco. No veo ese recurso al Constitucional y además habría que contar con todos los partidos porque somos un Gobierno en minoría", ha dicho el ministro.

Por ello, Montoro ha recomendado a la industria que hable con todos los grupos políticos y no solo con el Gobierno del PP.

EL TECHO DE GASTO NO SUBIRÁ MÁS DE UN 2,3%

En otro orden de cosas, el ministro ha adelantado que el techo de gasto del Estado no subirá en 2018 por encima del 2,3% y que la voluntad del Gobierno es la de negociarlo con el PSOE. "Espero que podamos llegar a un acuerdo", ha dicho el ministro.

A propósito de este partido, Montoro ha considerado un "error tremendo" que el Congreso del PSOE de este fin de semana haya marcado como su "gran proyecto" derrumbar las reformas y las leyes que, según el ministro, han hecho posible la recuperación económica de España "Espero que sea por el furor del cónclave y que la cordura vuelva al debate político", ha añadido.

"NO ME VOY A IR PORQUE TENGO TRABAJO"

"No me voy a ir porque tengo trabajo, uno no se va cuando quiere". El ministro ha vuelto a defender la decisión sobre la amnistía fiscal, que permitió aflorar 40.000 millones, y ha rechazado dejar su cargo.

Sobre la posibilidad de llegar a la reprobación, Montoro ha dicho que, aunque no tiene consecuencias prácticas, es una figura política de "gran valor" y ha insistido en que cumplió con su obligación y que también habrá que preguntar a cargos anteriores por qué estaba ese dinero oculto. "Confiamos en que la cordura vuelva", ha ironizado en su particular tono.

También ha reiterado que los Presupuestos de 2017 saldrán ya aprobados del Senado y no tendrán que volver al Congreso de los Diputados. Asimismo, ha vuelto a apuntar a una subida salarial para los funcionarios en el marco de los Presupuestos de 2018.

PENALIZACIÓN FISCAL A EMPRESAS MOROSAS

En otro orden de cosas, el ministro ha apuntado que es intención del Gobierno introducir penalizaciones fiscales para aquellas empresas del sector privado que incumplan la Ley de Morosidad.

"El proyecto del Gobierno es ir por la vía de la sanción tributaria en lugar de otras penas y multas", ha dicho Montoro, que ha precisado que para ello se harán los estudios pertinentes.

"NADIE ES DELINCUENTE HASTA QUE LO SENTENCIAN"

Palabras para todo y para todos. Montoro también ha opinado sobre el caso Cristiano Ronaldo, del que ha dicho que "nadie es un delincuente hasta que lo sentencian". El futbolista está acusado de defraudar 14 millones de euros y ha sido llamado a declarar el 31 de julio. Al respecto, el ministro también ha pedido que no se hagan valoraciones tan rápidas como las que se han hecho porque es un "error" declarar culpable públicamente a alguien sin mediar una sentencia de por medio. A su juicio, se ha conseguido que los clubs de fútbol reduzcan la deuda que tenían con Hacienda, porque "Hacienda no es un banco".