Prohíben a una madre dar el pecho junto a una piscina "porque la leche podía contaminar el agua"

Una madre ha denunciado la "humillación" y la "discriminación" que sufrió el pasado jueves en una piscina en Zaragoza, cuando comenzó a dar el pecho a su hija de tres años y le impidieron hacerlo —según informa El Heraldo de Aragón—.

Belén Gimeno, madre de dos hijos —una niña de 3 años y un niño de 9 meses—, amamanta habitualmente a sus hijos en casa o en espacios públicos. Pero cuando hizo lo propio la semana pasada junto a la piscina, al borde del agua, un socorrista se lo impidió con el argumento de que podía "contaminar el agua".

"Me pareció surrealista e indignante", ha declarado Belén en el citado medio.

Tras discutir con el empleado de la piscina, la mujer acudió acudió a las oficinas del club con intención de poner una queja.

"En Helios (nombre del club de natación) no hay ningún reglamento sobre dar el pecho. El socorrista me dijo que no hay ninguna normativa concreta sobre este tema, pero que es una decisión que habían tomado los socorristas en una reunión", ha argumentado Belén.

Desde la dirección de la piscina han aclarado —en El Heraldo— que sí se permite dar el pecho en las instalaciones del centro deportivo, si bien recuerdan que por normativa no se puede comer en la zona de playas o dentro de los vasos de la piscina, y que por eso se le indicó a esta madre que no podía dar el pecho en ese lugar.