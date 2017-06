Cómo hacer tu propio 'podcast'

¿Quién es el culpable del resurgir del podcast 20 años después de su invención? Una serie titulada Serial (sí, enganchan hasta en formato audio) que arrasó en Estados Unidos y que podría ser el equivalente a La Guerra de los Mundos de nuestra década.

C. J. Navas, autor de Fuera de Series, podcast sobre estas producciones, y La Colina de Avalon, acerca de juegos de mesa (ambos premiados por iTunes en 2016), da más pistas sobre el resurgimiento de este soporte: "Sin duda los podcast viven su mejor momento. Siempre han tenido unas barreras de entrada muy grandes. El paso del tiempo y la apuesta decidida de grandes empresas por el medio ha hecho que cada vez se conozcan más y, sobre todo, la llegada del smartphone hace que el proceso de suscripción, descarga y descubrimiento de nuevos podcast sea muchísimo más sencillo".

Casi tan fácil como crear uno nosotros mismos. C. J. Navas tiene las claves para hacerlo:

GRABACIÓN

"Es básico tener un micrófono decente, algo mejor que el de la webcam o el interno del portátil (nadie va a escuchar tu programa porque suene de maravilla pero sí van a dejar de hacerlo si se oye de pena) y si grabas con alguien más a través de internet usa algún servicio que permita que los habituales cortes de Skype no afecten. Actualmente yo uso Zencastr, pero estoy tanteando Ringr y especialmente Cast".

EDICIÓN

"Mi recomendación inicial es que trates de que haya la mínima posible. A nadie le cuesta ponerse a grabar, pero editar, si no estás acostumbrado, se te va a hacer muy cuesta arriba. El primer programa lo harás, el segundo también, pero el quinto no lo tengo tan claro. Hay multitud de programas para la edición, el más usado quizá es Audacity, que es gratuito. Yo uso Hindenburg, me resulta muy cómodo para el tipo de programas que hago".

DIFUSIÓN

"Depende de lo que quieras complicarte la vida y cuánto control quieres tener sobre tu contenido. Tienes servicios como iVoox o Spreaker que son lo más similar a Youtube en cuanto a sencillez y que hacen casi todo por ti, que es lo que posiblemente recomendaría a alguien que quiera empezar a grabar".

EL CONSEJO

"A mí siempre me gusta decir que a un podcast llegas por el tema y te quedas por el tono, por lo que te transmite la gente que lo hace. Cuando escucho los que llevo años oyendo, igual que me ocurre cuando oigo la radio convencional, es como si escuchase a unos amigos, es mi momento de volver a encontrarme con ellos".

