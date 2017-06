Hace unos días, se conoció que el Banco de España daba por perdidos 60.600 millones, el 79% de las ayudas del rescate bancario. El organismo estima que el Estado solamente recuperará unos 16.337 millones de euros de las ayudas concedidas a las catorce entidades que han recibido apoyo de capital, lo que supone un 21,4% del total recibido, que asciende a 76.410 millones de euros.

A raíz de esa noticia, el humorista Moi Camacho publicó este martes en sus redes sociales un ácido vídeo que está arrasando en internet. En menos de 24 horas acumula 46.000 compartidos y más de 1,2 millones de reproducciones en Facebook y 10.000 retuits y 9.000 favoritos en Twitter.

En el vídeo, Camacho constata cosas como que, sumando todas las letras del cuadro de amortización de su hipoteca, al acabar habrá pagado dos pisos: uno para él y otro para el banco. "Pero si yo ahora me quedo sin trabajo y no puedo pagarlo, el banco me echa a la puta calle, se queda con mi piso, y en algunas ocasiones además les deberé pasta", lamenta.

Em cambio, subraya, si a ellos les van mal las cosas "el Gobierno coge parte de nuestro dinero para prestárselo a ellos". Y, ahora, el Banco de España da perdidos esos 60.600 millones.

Este es el vídeo completo: