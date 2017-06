El presidente francés, Emmanuel Macron, ha oficiliazado este miércoles una importante remodelación de su Gobierno, forzado por la salida de cuatro de sus miembros salpicados por investigaciones judiciales, tres de ellos por sospechas de malversación de fondos y otro por nepotismo.

La jurista Nicole Belloubet, de 62 años, fue nombrada en sustitución de François Bayrou en Justicia; la ex secretaria de Estado Florence Parly, de 54, en Defensa por Sylvie Goulard, y la directora de la Escuela Nacional de Administración (ENA) Nathalie Loiseau, de 53, como reemplazo de Marielle de Sarnez en Asuntos Europeos. El socialista Stéphane Travert tomará el relevo en Agricultura de Jacques Mézard, quien ocupará ahora el cargo de Cohesión Territorial.

Los cambios en Justicia, Defensa y Asuntos Europeos se producen por la investigación por presuntos empleos ficticios con fondos púbicos del Parlamento Europeo al partido centrista MoDem, del que Bayrou, Goulard y De Sarnez son miembros.

Esta remodelación del Gobierno se produce tres días después de que el joven partido de Macron, La República en Marcha (LREM), ganase las elecciones legislativas del pasado domingo con mayoría absoluta.

El núcleo duro del gabinete se mantiene y conservan sus puestos, entre otros, el primer ministro, el conservador Édouard Philippe; el titular de Exteriores, el socialista Jean-Yves Le Drian; el de Interior, el también socialista Gérard Collomb; el de Economía, el conservador Bruno Le Maire, y el de Ecología, Nicolas Hulot.

EL CASO DE BAYROU

El caso más mediático entre los ministros salientes fue el de Bayrou, líder del MoDem, quien había presentado hace unas semanas una ley para combatir la corrupción. El dirigente ha asegurado que deja el cargo para preparar su defensa y no debilitar al Gobierno con la investigación en la que está envuelto su partido, aliado a la formación de Macron en las legislativas.

Se sospecha que el MoDem pudo utilizar el dinero que recibían sus eurodiputados para contratar a asistentes parlamentarios para pagar a personas que en realidad también trabajaban para el partido. "Nunca lo hemos hecho", afirmó Bayrou, quien subrayó que sigue apoyando a Macron, pese a abandonar su gabinete.

El primer ministro recogió el guante y apuntó, en una entrevista a la cadena de televisión TF1, que cuenta con los 42 diputados del MoDem como "uno de los pilares de la mayoría" en la Asamblea Nacional francesa, donde LREM tiene por sí solo mayoría absoluta con 308 asientos del total de 577 escaños.

LE PEN, MUCHO QUE CALLAR

La dirigente ultraderechista Marine Le Pen, elegida parlamentaria en las legislativas, fue una de las voces críticas ante los cambios en el Ejecutivo.

"Macron se ha aprovechado de François Bayrou durante la campaña presidencial y, ahora que tiene una mayoría sin el MoDem, lo descarta como un trapo viejo. Es muy revelador del espíritu del presidente de la República", declaró a los medios.

Su partido, el Frente Nacional (FN), está también bajo investigación por las mismas sospechas que pesan sobre el MoDem en el uso de fondos de la Eurocámara.