Margarita Robles se enzarza con Rajoy a cuenta de la amnistía fiscal

La nueva portavoz del PSOE, Margarita Robles, se ha estrenado este miércoles en la sesión de control al Gobierno, que ha comenzado con el tema de la amnistía fiscal. "Su amnistía fiscal", ha espetado a Mariano Rajoy la socialista.

Robles ha exigido al presidente del Gobierno que asuma su responsabilidad tras la sentencia del Tribunal Constitucional en contra de la medida. "No puede quedar al margen de lo que le dice el Constitucional", ha señalado, añadiendo que con políticas así "se esta legitimando a los defraudadores".

"¿Con qué fuerza moral va a hacer caso a otros pronunciamientos del Constitucional y va a pedir a los ciudadanos que respondan, en un momento como el que estamos, a las cargas tributarias?", ha planteado al presidente.

"Lo que dijo el Constitucional fue que se oponía a la forma en que se había llevado a cabo, como un Decreto-ley y no como ley ordinaria. Y lo demás son juicios de valor", ha contestado Rajoy. Tras recordar que en países como Reino Unido, Italia o Estados Unidos ha habido regularizaciones similares, ha insistido en que la suya "ni limpia ni borra delitos".

Rajoy se ha defendido escudándose en cómo se encontraba España, "al borde de la quiebra y del rescate", y ha espetado al PSOE haber hecho dos amnistías iguales en tiempos de bonanza y en las que, al contrario que en la suya, las rentas afloradas no pagaron y no se identificó a los defraudadores.

RAJOY LANZA DOS PULLAS A BALDOVÍ

El presidente del Gobierno se ha enzarzado posteriormente con Joan Baldoví. El diputado valenciano ha desgranado hasta diez asuntos que, desde su punto de vista, debían haber llevado a Rajoy a dejar La Moncloa, muchos de ellos relacionados con la corrupción.

"Lo lamento mucho, pero no me ha convencido su intervención", ha respondido irónicamente Rajoy, que "en absoluto" se plantea dimitir porque tiene 137 diputados y hace siete meses se le distinguió con "la responsabilidad y la obligación de gobernar", y hace una semana tumbó una moción de censura contra él, y le ha dado un recadito, de paso, sobre ella: "No me extraña que le haya calificado de élites conservadoras". Se refiere a la acusación de Pablo Iglesias de que Compromís era retincente a la moción.

Rajoy ha aprovechado para lanzar una pulla a Baldoví. "Usted tiene 4 diputados y yo 137. Lo único que le pido es que, ya que no tiene la obligación de gobernar, al menos los use con un poquito más de nivel político e inteligencia", ha lanzado.