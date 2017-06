En la BBC también pasan cosas como la que protagonizó este periodista durante CUATRO minutos

Los espectadores de la BBC se sorprendieron este martes por lo que ocurrió al inicio de BBC News at Ten, el programa que presenta Huw Edwards.

El espacio comenzó con unos problemas técnicos que provocaron que los titulares del principio no se emitiesen correctamente. Ante el error, la BBC decidió cortar las imágenes y centrar el plano en el plató, donde se encontraba únicamente el presentador sentado en un su silla.

Durante unos eternos cuatro minutos, lo único que vieron los espectadores fue a un impertérrito Edwards mirando sus notas como si aquello no fuese con él.

Tras los cuatro minutos, el periodista dio comienzo como si allí no hubiera pasado nada. En declaraciones a Radio 4's The Media Show Edwards ha asegurado que no le comunicaron lo que estaba ocurriendo hasta un tiempo después. Pero que él, temiendo que algo estaba sucediendo, decidió permanecer en la silla lo más aséptico posible.