Indignación con las Nancys Rubias por su desprecio a la música en 'El Hormiguero'

El martes 20 de junio —irónicamente, la víspera del Día de la Música— el grupo musical Nancys Rubias acudieron al plato del programa de Antena3 El Hormiguero para charlar con Pablo Motos sobre su nuevo disco, Marcianos Yeyés, y su próxima gira.

Los cuatro componentes del grupo, liderados por el mediático Mario Vaquerizo, se sentaron con Motos para hablar de Donald Trump (de quien alaban su gusto con la decoración de sus casas), de Melania, que les "cae muy bien estilísticamente hablando" y que "es mejor que Jackie O [...], que era una liantona"; del aliento de los extraterrestres, de la Nancyfurgo, la furgoneta con la que se van de gira, y de qué hacen cuando se suben al escenario.

Las Nancys Rubias son conocidas, entre otras cosas, porque no tocan de verdad en sus actuaciones. Cantar cantan, pero toda su base instrumental está grabada y ellos simplemente sujetan las guitarras, el bajo... sin tocarlos. "Vosotros no tocáis los intrumentos", les inquirió Motos. "No, porque no queremos perder el tiempo", contestó Vaquerizo. "Juanpe un día me dijo que quería aprender a tocar la guitarra y le dije: 'Como aprendas a tocar la guitarra te echo del grupo".

"Las Nancys nos hemos caracterizado porque hemos sido muy sinceros y no hemos pretendido engañar a nadie porque el público no es tonto", afirmó Vaquerizo. La única que toca un instrumento es Marta Vaquerizo: el triángulo. "Que quede clara una cosa. Hay cosas que te otorga Dios y otras el ADN que te otorgan tu padre y tu madre cuando te engendran, y es la genialidad, de saber dirigir un programa, de saber componer una canción, poner letras... Pero artesanos podemos ser todos. Yo si quiero aprender a tocar la guitarra o el piano o la batería es cuestión de echarle horas. Me compro un curso a distancia. Creo que hay cosas más importantes que aprender a tocar un instrumento y lo digo en serio".

"Los músicos nos miran fatal. A veces no, siempre, la mayoría", continuó Mario Vaquerizo. "La gente es muy prejuiciosa, y los prejuicios generan malestar y malas vibraciones [...] Pero no saben con quien se enfrentan", afirma Vaquerizo, que cree que los músicos auténticos solo quieren acercarse a ellos para poder hacerse fotos con sus amigos famosos.

Las declaraciones de la banda no sentaron nada bien en las redes sociales, donde las palabras de Vaquerizo y cía se vieron como un ataque a la música y un desprestigio a una carrera y una profesión que requieren esfuerzo, sacrificio y autoexigencia. Así, hubo multitud de mensajes de crítica a las Nancys y al programa.

#nancysrubiasEH si llamais musicos a ESTO, estais despreciando a los que si que se lo han currado y saben de musica — Sergi RJ (@ReigSergi) 20 de junio de 2017

#NancysRubiasEH cuando no pueden caer mas bajo, traen a un grupo que ni cantan ni tocan. Y dice que aprender a tocar es perdida de tiempo. pic.twitter.com/CcQqIwv3eO — MariCañamaque (@Marecavi) 20 de junio de 2017

Mario Vaquerizo, vergüenza me daría haber dicho que tocar un instrumento es perder el tiempo... #NancysRubiasEH — a girl has no name (@Viicky_) 20 de junio de 2017

#NancysRubiasEH si a estos les denominan músicos... No me extraña nada que a los que nos gobiernan les llamen políticos. — Capitán Sandía (@Capitan_Sandia) 20 de junio de 2017

a ver quien tiene huevos a decirle a su hijo que estudie si quiere ser algo en la vida viendo la entrevista a las #NancysRubiasEH — El Latigo (@latigotuitero) 20 de junio de 2017

Mario Vaquerizo es el fiel reflejo de este país en el que la mediocridad y la incultura se admira y alaba a partes iguales. #NancysRubiasEH — Miguel Coza (@Miguelcoza) 20 de junio de 2017

#NancysRubiasEH menuda vergüenza y que estos sean "músicos" a vendimiar??? De qué si no sabrá ni que es eso — Andrés Martínez (@andrews_mc) 20 de junio de 2017

#NancysRubiasEH 4 y último) Luego se llenará la boca a Motos x apoyo a la música por dejar a desconocid@ cantar 10 minutos con Emilio Aragón — J. Álvaro (@Alvariowski) 20 de junio de 2017

#NancysRubiasEH Qué nivel, Maribel! Una lanza a su favor: no engañan a nadie y están orgullosos de lo que son. Pocos pueden presumir de eso pic.twitter.com/TZhvwB4q3q — Rosa Fuentes (@RosaFuentesTorr) 20 de junio de 2017

La vergüenza ajena que me producen este tipo de entrevistas, no es normal... #NancysRubiasEH pic.twitter.com/mgzt1hI9qf — Mr.Stark (@rubenhm93) 20 de junio de 2017

#NancysRubiasEH



Melania les cae muy bien estilisticamente hablando.



Esta entrevista es demasiado intelectual para mi nivel. — LaudoMan (@laudoman) 20 de junio de 2017

