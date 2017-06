La duquesa de Cambridge se clona a sí misma en Ascot

Empieza Ascot y empieza el desfile estilístico más loco del planeta. Pamelas, tocados y demás chismes para ¿decorar? cabezas podrán verse durante los próximos días en el célebre hipódromo británico. Pero siempre hay alguien que ayuda a sobrellevar las horteradas locuras que se ven entre caballos: la duquesa de Cambridge.

La esposa del príncipe Guillermo de Inglaterra ha vuelto a triunfar en las carreras, y no precisamente porque haya ganado apostando. Kate destacó por volver a demostrar que la sencillez es el mejor conductor de la elegancia. Así, la duquesa lució para la ocasión un vestido de encaje blanco a media pierna con cuello cerrado y manga larga acompañado por unos zapatos de tacón en color crudo a juego con su bolso y un tocado blanco.

Un look perfecto... pero con dos fallos. El primero de ellos: que es exactamente igual (clavadito) al que llevó el año pasado: un vestido de encaje blanco a media pierna con cuello cerrado y manga larga con zapatos de tacón en color crudo a juego con su bolso y un tocado blanco. Igualito. También en el pelo, recogido en un gran moño, y los pendientes, de perlas y brillantes. El día que Kate se clonó a sí misma.

La duquesa de Cambridge en Ascot en 2016 (izquierda) y 2017 (derecha).

El tocado de la duquesa en 2016 (izquierda) y 2017 (derecha).

El peinado y el tocado de Kate en Ascot en 2016 (izquierda) y 2017 (derecha).

Eso sí: el de este año es de Alexander McQueen, su firma fetiche, mientras que el de 2016 lo firmaba Dolce&Gabbana. El precio también es similar: el de McQueen cuesta alrededor de 3.000 euros mientras que el de la casa italiana de 2016 costaba unos 2.900, aunque según otras fuentes habría superado los 6.000 euros. Y todo para tener dos vestidos clavaditos colgados en el armario...

El segundo problema de la duquesa está, de nuevo, en el vestido. En concreto en su color y tejido. Al ser de encaje blanco, y con la fuerte luz del sol, en ocasiones resultaba demasiado transparente. De hecho, algunos medios han comparado la falda con otra que llevó la princesa Diana a finales de los ochenta, con la que también se le veían completamente las piernas.

Say no more. pic.twitter.com/qLKaKpxOfk