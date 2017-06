La escalofriante llamada de un niño de 8 años al 112 que salvó la vida de su madre

- ¿Qué le ha pasado a tu madre?

- Pues no sé, no sé, no se ha dormido... y se ha caÍdo al suelo.

- Cómo que no se ha dormido.

- No, no entró en la cama, está como fuera, como tumbada, pero se ha caÍdo después.

- ¿Está despierta? ¿Dale golpecitos en la cara a ver si contesta?

- Está boca abajo.

- Mamá, se ha pegado contra el radiador.

- ¿No contesta?

- Sangreeeeeeeeee, sale sangreeeeee.