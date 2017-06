Muere el rapero Prodigy, de Mobb Deep, a los 42 años

El rapero estadounidense Albert Johnson, conocido por el nombre artístico Prodigy y por ser uno de los dos integrantes del grupo Mobb Deep, falleció el martes 20 de junio a las 42 años en Las Vegas (Nevada, EE.UU.), informó la revista Rolling Stone.

El representante de Mobb Deep confirmó a dicha publicación el fallecimiento de Prodigy después de que el músico fuera hospitalizado tras un concierto en Las Vegas. Su entrada en el hospital se debió a las complicaciones causadas por la anemia de células falciformes que sufría desde que nació.

"Las causas exactas de su muerte aún tienen que ser determinadas. Nos gustaría dar las gracias a todos por respetar la privacidad de la familia en este momento", añadió el representante.

Su compañero de aventuras musicales, Havoc (Kejuan Muchita), publicó una fotografía junto a Prodigy en su perfil de la red social Instagram con un sencillo mensaje: "Para siempre".

Forever Una publicación compartida de Havoc of Mobb Deep (@mobbdeephavoc) el 20 de Jun de 2017

El artista se encontraba en la ciudad de Nevada dentro de la gira The Art of Rap junto a otros artistas, como DMX y Ghostface Killah.

Su compañero artístico, Nas, fue de los primeros en homenajear al neoyorquino en su cuenta de Instagram. "Familia, Mobb Deep para siempre. Descansa en paz Prodigy", escribió el aclamado rapero de Queensbridge. Sean Diddy Combs, el artista más adinerado del planeta, compartió un vídeo en el que homenajeó a Prodigy recordando sus hitos musicales.

A message for prodigy #RipProdigy Una publicación compartida de Diddy (@diddy) el 20 de Jun de 2017

Originarios del barrio de Queens en Nueva York, Mobb Deep alcanzaron una importante notoriedad en los años 90 dentro de la escena hardcore y gangsta del rap de la costa este estadounidense.

Entre sus trabajos destacaron álbumes como The Infamous (1995) y Hell on Earth (1996) y canciones como Shook Ones, Pt. II.

Prodigy, que también lanzó una carrera en solitario cuyo último disco Hegelian Dialectic - The Book of Revelation se publicó el pasado enero, estuvo tres años en prisión, de 2008 a 2011. Fue arrestado en octubre del año 2006 junto al productor musical The Alchemist tras una escabrosa persecución originada por una redada. Prodigy se declaró culpable de posesión ilegal de un arma, una pistola del calibre 22 sin licencia. En octubre del año 2007 Prodigy fue declarado culpable y condenado a tres años de cárcel. "Durante toda mi vida, he vivido siempre en la adversidad. Soy un superviviente", declaró tras salir de prisión seis meses antes de lo previsto por buena conducta.

