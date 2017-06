Cargos del PP se graban en la furgoneta 'antiCarmena' sin cinturón y cantando

Tres hombres -tres-, sentados en dos asientos -dos-, en la parte delantera de una furgoneta tuneada. Gafas de sol, camisas con puño remangado y sonrisas, mientras entonan Mi gran noche, de Raphael. Eso es lo que se ve en el vídeo que te traemos a continuación. Lo importante es lo que no se ve: no se ve que los tres protagonistas lleven cinturones de seguridad; no se ve que hayan asegurado la carga que se aprecia, atrás, en el vehículo, sillas y mesas apiladas y moviéndose con los baches; y no se ven reposacabezas en los asientos.

La grabación la ha subido a su cuenta de Instagram Ángel Crespo, vicesecretario de Comunicación de Nuevas Generaciones del PP y asesor de los populares de Madrid. Él es uno de los tres hombres que aparecen, junto a Carlos Segura, alto cargo del PP madrileño y también asesor parlamentario, según lo identifica El Español. Del tercer hombre grabado en esta publicación no hay noticias. "Y lo bien que nos lo pasamos!!!", el el título que resume el clip de la llamada PPNeta.

(Puedes seguir leyendo tras el vídeo...).

Y lo bien que nos lo pasamos!!! @carlosseguragutierrez @poloclt #Work #Caravana #PPNeta #AsíDaGusto #Feliz Una publicación compartida de Álvaro Crespo (@alvaroc93) el 21 de Jun de 2017 a la(s) 1:52 PDT

El vídeo se grabó en una furgoneta Volkswagen T2 reformada por el PP de la capital de España para la campaña Hablamos. "Tú ni te muevas, que ya vamos nosotros para que nos cuentes... Solicita tu concejal a domicilio aquí", reza su lema. Su idea es recorrer los distritos de Madrid denunciando la gestión de Manuela Carmena, la alcaldesa.

Esta furgoneta y su iniciativa se presentó ayer, 24 horas después del mayor escándalo que hasta el momento ha salpicado al equipo de la regidora de Ahora Madrid: la imputación de los ediles Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer por el caso del Open de tenis, investigados por supuestos delitos de malversación de fondos públicos y que deberán declarar el próximo 18 de septiembre.

(Puedes seguir leyendo tras el tuit...).

¡¡Así ha sido la presentación de nuestra campaña!! #Hablamos ¡Mañana ya nos vamos de ruta con nuestra furgoneta! pic.twitter.com/sPJUDNLxlx — Grupo Popular Madrid (@GrupoPPMadrid) 21 de junio de 2017

