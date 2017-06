Cómo crees que cantas vs. cómo cantas en realidad

Es un hecho. Cuando una canción nos gusta, nos lanzamos a cantarla aunque no nos sepamos la letra. Y no importa si está en otro idioma. Si hay que inventar palabras y calzar un batiburrillo que se asemeje, se hace. Eso sí, eso que en nuestra cabeza suena tan bien y hace que nos vengamos tan arriba como esta niña en su función de fin de curso no siempre se ve tan apoteósico desde fuera.

La prueba está en este vídeo que circula en Twitter desde este martes y que ya ha sido compartido 13.000 veces. En él un hombre, el cómico Arron Crascall, se graba cantando a pleno pulmón en lugares públicos. Cuando se quita los auriculares sucede la magia...

Cuando te pones los audifonos y crees que cantas igual. 😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/YWPBpiodw2 — Anthony🎗 (@Twitteshock) 20 de junio de 2017

Lo entendemos perfectamente. Despacito tiene su miga... que se lo digan a Justin Bieber.