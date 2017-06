Elena Valenciano defiende el CETA a pesar de que el PSOE ha cambiado su postura

La vicepresidenta del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, Elena Valenciano, ha defendido el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá (CETA), a pesar que el PSOE se ha desmarcado del apoyo a este Tratado Internacional que recibió luz verde de la Eurocámara.

En una entrevista en Onda Cero, la socialista ha defendido el acuerdo alegando que es un "buen ejemplo" de cómo "hacer las cosas". Preguntada sobre si volvería a votar a favor, la eurodiputada ha afirmado que tendrían que "convencerla" de que está "equivocada" para hacer lo contrario.

El PSOE se inclina ahora por la abstención, según ha confirmado su portavoz en el Congreso, Margarita Robles, en una entrevista en Antena 3, después de que la presidenta del partido, Cristina Narbona, anunciara un cambio de postura a través de su cuenta de la red social Twitter: "Los acuerdos internacionales tienen que redefinirse para no concentrar más poder en las grandes corporaciones a costa de derechos" y afirmó que "no" lo van a "aceptar".

La decisión sobre el sentido del voto será -previsiblemente- el próximo lunes, y Valenciano ha admitido que respetará "lo que el partido decida" aunque su postura es clara: "Canadá es un país con el que conviene estar a bien", ha recalcado. Así, Valenciano ha defendido el CETA: "Inaugura un nuevo modelo de acuerdos comeciales donde se introducen muchísimos elemenos de garantías de derechos sociales, medioambientales..." y "es un buen ejemplo de cómo hacer las cosas", ha subrayado.

Por su parte, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha asegurado este jueves que el cambio de posición del PSOE en el tratado de libre comercio con Canadá (CETA) evidencia que "ya hay dos Podemos: uno rojo y otro morado". A su juicio, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, "cada vez copia más a Podemos".

"Es evidente que el PSOE cada vez copia más a podemos en todo. El tratado de libre comercio con Canadá es un ejemplo clarísimo", ha declarado Maillo en los pasillos del Congreso de los Diputados al ser preguntado por este asunto.

Según Maillo, ésta es la "realidad lamentable" porque esa decisión es "perjudicial" para los intereses de España. A su entender, obedece a la "propia irresponsabilidad" del nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

Algo parecido ha manifestado Ciudadanos, cuyo secretario general en el Congreso, Miguel Gutiérrez, ha afirmado que no entiende que el PSOE diga ahora que no va a apoyar el tratado comercial entre la Unión Europea y Canadá (CETA), y ha atribuido este cambio de postura a que el partido de Pedro Sánchez se ha "podemizado".

"Claramente, es una podemización, como venimos viendo desde hace mucho tiempo en este viejo PSOE. Me da la sensación de que quieren competir en un espacio que es el de la extrema izquierda, cada vez más radical", ha declarado en los pasillos de la Cámara Baja.

Gutiérrez ha dicho no comprender este giro del PSOE, que, a su juicio, equivale a "volver a la autarquía" porque es defender que "los países no comercien".

El diputado de Cs ha rechazado los argumentos de quienes prefieren que la UE no suscriba el acuerdo y ha manifestado que Canadá "no es un país que pueda ser tachado de no cumplir los derechos humanos, de no favorecer un comercio digno o de no ser un país democrático".

