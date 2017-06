La reflexión de Errejón sobre este anuncio de Caja Madrid de 2006 que da mucho que pensar

El diputado de Podemos Íñigo Errejón ha compartido —a través de Twitter— un anuncio de CajaMadrid de 2006 —con Miguel Blesa en la presidencia— que, visto más de una década después, resulta cuando menos curioso y podría ser sintomático de los motivos que nos arrastraron a la crisis.

Reza el spot:

"El dinero nos hace libres, forma profesionales, financia proyectos, construye sueños... te hace estar donde está el dinero, te trae a quienes hacen crecer el dinero, te ayuda a ser lo que quieras ser. Te lleva diez años atrás, te abre las puertas del mundo, te permite tener a quien mejor gestiona el dinero, te da una segunda luna de miel, o una tercera, te permite tener uno, o dos (bebés), nos hace jóvenes, guapos. El dinero no da la felicidad, pero ayuda mucho. ¿Quieres? Con nosotros puedes. Caja Madrid".

Las reacciones al mensaje de Errejón no se han hecho esperar:

Menuda manada de sinverguenzas. Y nosotros "pardillos" por no salir a la calle a reivindicar el pago de NUESTROS 60.000. Manifestaciones ya!

Es decir ¿nadie tiene sentido común para saber que los préstamos hay que devolverlos? ¿Como lo anuncian ya no somos responsables?

"El dinero no da la felicidad, pero ayuda mucho" Que se lo digan a la Botín que debe sus grandes beneficios a la sangría de las comisiones.

No se critica el régimen de propiedad si no el uso que se hace. Nuestro banco central no ha controlado ni a públicos ni a privados.