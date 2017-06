La profunda reflexión de Robe Iniesta con la que prohíbe los móviles en sus conciertos

El líder del grupo Extremoduro, Robe Iniesta, ha hecho un curioso llamamiento a sus seguidores a través de Facebook.

De cara a la gira en solitario que está haciendo por toda España, Iniesta ha prohibido usar los teléfonos móviles: "En los conciertos no se puede grabar ni hacer fotos".

De este modo, el cantante de Extremoduro ha argumentado que las grandes corporaciones "intentan hacernos creer que nuestras vidas no valen nada si no estamos consumiendo". Sin embargo, Iniesta ha matizado que eso no es así, y que "un concierto es un sitio en donde se va a experimentar una catarsis colectiva y a vivir un momento único, con el móvil apagado, o en silencio como poco, para poder desconectar y poder vivir ese momento".

"No es realidad aumentada ni virtual. Es el presente, y si lo estás grabando, te lo estás perdiendo", ha reflexionado.

Así mismo, ha aducido que "una sociedad que no respeta la propiedad intelectual es una sociedad condenada a servir como mano de obra a culturas más avanzadas".

Por otro lado, Iniesta ha defendido que "los conciertos en teatros y auditorios son conciertos para escuchar, ver y sentir. Lo de cantar, bailar y dar palmas debería quedar para momentos puntuales. Igual que ponerse de pie".

"Dentro de la gira hay otro tipo de recintos en los que vivir los conciertos de una forma más movida. No os equivoquéis de sitio", ha afirmado.

Robe Iniesta no es el único que ha adoptado este tipo de medidas. El ex vocalista del grupo El Canto del Loco, Dani Martín, solicitó hace cinco días al público en su concierto de México que dejaran los teléfonos móviles para disfrutar de la noche: "Todos con las manos arriba", solicitó —según informa El Universal—.