Laura Escanes estalla: "Esto no es respeto, se llama acoso"

La modelo Laura Escanes, pareja de Risto Mejide, ha publicado un contundente post en su blog después de que se filtrasen unos audios en los que una mujer grita a su novio. Algunos medios han asegurado que se trata de ella misma discutiendo con su exnovio.

"Los mensajes y grabaciones entre una pareja son privados y en el momento que uno lo publica en un foro sin el consentimiento del otro, y los otros lo distribuyen están cometiendo un delito", comienza adviertindo Escanes en su escrito, en el que admite que es "la primera vez" que se pone "a escribir sobre estos temas" y responde.

La modelo avisa de que no va a difundir los audios ni va a decir "nada más" sobre ellos, pero subraya que el problema "llega cuando en redes, twitter y prensa se dice y hasta se afirma que los audios son de Laura Escanes".

"HE AGUANTADO MUCHO"

"Los que me conocéis y los que me habéis seguido en redes sabréis que las críticas no las he llevado mal y he aguantado mucho. Pero es obvio que no es agradable leer mentiras semana tras semana y aún así hacer oídos sordos y seguir adelante con tu trabajo, tu familia y tus amigos", escribe la modelo, que se lamenta de que "no existe ningún límite".

"Luego todos hacemos ver que estamos en contra del bulling, el acoso y el ciber acoso. Señores, lo que yo he recibido se llama acoso. Y lo más indignante es que sean los propios medios los que incentivan este acoso y mofas en las redes. Más de 12.000 tuits en pocas horas con memes, insultos, amenazas y mil barbaridades que no voy a reproducir aquí. Esto no es respeto", continúa Escanes.

La modelo recuerda que hay muchísimos niños, menores y gente (hombres y mujeres) pasándolo mal por el acoso que reciben. "¿Cuando vamos a darnos cuenta y a actuar de verdad? Que esto haya sido trending topic en España me parece indignante y que dice muchísimo (por no decir todo) de la clase de sociedad en la que vivimos", critica.

Escanes acaba celebrando que, al menos, está "protegiendo" a la autora del audio de "todo este revuelo". "Estés donde estés te mando un abrazo grande. Nadie debería pasar por esto. Todo mi apoyo a ti y a todos los que estáis sufriendo", concluye.

