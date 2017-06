Trump afirma que no grabó ni tiene cintas de sus conversaciones con el exdirector del FBI

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este jueves no poseer grabaciones de sus conversaciones reservadas con el exdirector del FBI, James Comey, a pesar de haber sugerido que poseía "cintas" de esos diálogos.

"No tengo idea de si existen 'cintas' o grabaciones de mis conversaciones con James Comey, pero no las hice y no tengo grabaciones", ha escrito Trump en la red Twitter.

With all of the recently reported electronic surveillance, intercepts, unmasking and illegal leaking of information, I have no idea...

...whether there are "tapes" or recordings of my conversations with James Comey, but I did not make, and do not have, any such recordings.