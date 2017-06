¿Cuál es la canción más triste de Radiohead?

La reedición de OK Computer llega al mercado 20 años después de su publicación. Se trata, probablemente, del último gran álbum capaz de redefinir el rumbo y establecer nuevos parámetros en el rock y con total seguridad del disco que catapultó a Radiohead al reconocimiento mundial, transformando a la banda de Thom Yorke en el referente para cualquier grupo de guitarras cuando antes eran un simple conjunto más.

Sin embargo, hoy queremos rendir homenaje a una banda cuyas canciones tienen fama de taciturnas, melancólicas, depresivas y, en definitiva, tristes. Si tuvieras que elegir cuál es su canción más triste, ¿qué dirías? Todas, ¿verdad? No sería difícil asegurar (medio en broma, medio en serio) que no hace falta mucho estudio para determinar que bastantes de las canciones de la ya extensa discografía de Radiohead son, dentro de la vaguedad del término, tristes.

No obstante, para aportar el rigor necesario al asunto, el científico y analista de datos (y fan de los británicos) Charlie Thompson ha elaborado un estudio ciertamente detallado y exhaustivo para hallar qué composición de los de Thom Yorke sería la más triste. Para ello, se ha valido de tres elementos principalmente según explican en Gothamist: la API de Spotify, letras a través de Genius y plataformas similares y lo que él mismo llama "gloom index" (algo así como índice de tristeza o melancolía).

Los fundamentos son: utilizar Spotify para medir la valencia de una canción (de 0.0 a 1.0 para describir la positividad que transmite cada tema, donde el valor más alto indica alegría y el bajo significa tristeza), después recurrir a Genius y similares para analizar cuánto de triste son las letras, y por último llevar todo al"gloom index".

Como se puede ver en la siguiente imagen, Thompson determina que la canción más triste de Radiohead no es otra que True Love Waits, una vieja conocida para los fans pero que no ha tenido versión de estudio hasta su último disco hasta el momento, A Moon Shaped Pool (escogido entre los mejores de 2016 en El Quinto Beatle).

La conclusión del estudio que aporta Thompson es la siguiente: de los nueve álbumes de estudio, el último disco de Radiohead, A Moon Shaped Pool, arroja el índice de melancolía más bajo. Esto se debe en parte a que su final, True Love Waits, era la canción más triste globalmente. También es evidente que el disco rompe con la tendencia de álbumes relativamente menos depresivos desde Hail to the Thief de 2003.

Puedes curiosear aquí el gráfico interactivo, encontrarás piezas como 15 Step (de su álbum In Rainbows), Feral y Bodysnatchers son de las más alegres (relativamente, ya sabéis) de Radiohead, mientras que Motion Picture Soundtrack (de su disco Kid A), Give Up The Ghost, High and Dry, Let Down y Exit Music se quedan cerca del nivel de True Love Waits.

Este artículo fue publicado originalmente en El Quinto Beatle