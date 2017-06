Díaz: "No me queda más remedio que aceptar la decisión del PSOE sobre el CETA"

Vuelve la tensión a la familia socialista. La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha señalado este viernes, preguntada por la abstención anunciada por el líder del PSOE, Pedro Sánchez, a la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre la UE y Canadá (CETA), que no le queda "más remedio" que "aceptar" la decisión de la dirección del PSOE.

"Voy a respetar la posición del PSOE; no me queda más remedio que aceptarla y respetarla; mi opinión la daré en el partido y no en los medios de comunicación; los motivos de la abstención pídanselos a la dirección del partido", ha espetado Díaz, en una rueda de prensa con el comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, con quien se ha reunido hoy en Sevilla.

Moscovici, por su parte, ha reiterado que el CETA "es un buen acuerdo", que respeta los principios fundamentales de la UE y ha explicado que si ayer se pronunció sobre el cambio de posición del PSOE es "porque la UE tiene un papel directo en este asunto y hubiese sido extraño que no hubiera dicho nada"

"No he querido provocar ninguna polémica con nadie y no estoy aquí para provocar ninguna polémica", ha sentenciado.

DEL APOYO A LA ABSTENCIÓN

Sánchez ha decidido que su partido se abstenga finalmente en la votación del Tratado de Libre Comercio de la UE con Canadá (CETA), lo que ha provocado malestar entre muchos de sus diputados y ha provocado un aluvión de críticas de Gobierno, PP y Cs y la petición de reflexionar por parte de la Comisión Europea.

Esta abstención se materializará el jueves que viene en el pleno del Congreso de los Diputados, pero no podrá evitar que el CETA sea aprobado en la Cámara Baja, porque ya cuenta con el voto favorable de PP, Ciudadanos, PNV y PdeCat.

Mientras los 'pedristas' defienden la abstención -encabezados principalmente por Cristina Narbona-, muchos 'susanistas' critican el viraje tras haber dicho EL PSOE anteriormente que lo apoyaría. La eurodiputada Elena Valenciano manifestó ayer mismo que se trataba de un acuerdo "bueno".

El propio Sánchez confirmó este jueves en una reunión en Madrid a Moscovici que el PSOE se va a abstener.

Buena discusión con @susanadiaz de la situación económica en Andalucía y cómo maximizar las oportunidades de inversión ofrecidas por Europa pic.twitter.com/EXdPqUkO2n — Pierre Moscovici (@pierremoscovici) 23 de junio de 2017