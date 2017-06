Jesús Vázquez causa furor en Instagram con esta foto sin camiseta

No es una novedad que el presentador Jesús Vázquez tiene unos abdominales formidables. Ya lo demostró hace cuatro años, cuando fue portada de la revista Men's Health, y lo ha certificado ahora, subiendo una foto a Instagram en la que muestra su cuerpo y con la que ha causado furor.

"Operación bikini😄", es el texto que acompaña la foto de Vázquez, que el próximo septiembre cumplirá los 52 años.

Operación bikini😄 Una publicación compartida de Jesús Vázquez (@jvazquezoficial) el 21 de Jun de 2017 a la(s) 11:41 PDT

La edad del presentador y lo impresionante de la imagen han provocado reacciones como estas:

"Sin aire me dejas"

"Como si te hiciera falta"

"No pasan los años por ti"

"¡¡¡¡Divinoooooo..!!!!!"

"La has superado con éxito hijo mío..."

"Qué bueno estás y qué majete eres"

"Wow!! Mejorando como un buen vino..."

En 2013, cuando apareció en Men's Health, aseguró: "Os cuento que se puede llegar casi a los 50 y mantenerse en forma. There is no limits!!"

"¿Cómo lo haces?", le preguntaron. "Constancia, constancia, constancia", dijo este gallego, que nació en Ferrol el 9 de septiembre de 1965.

Este mes en @menshealthESP os cuento que se puede llegar casi a los 50 y mantenerse en forma. There is no limits!!💪 pic.twitter.com/yXJ2vga0Ww — Jesús Vázquez (@_JesusVazquez_) 22 de noviembre de 2013