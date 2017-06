La periodista de Antena 3 Mónica Carrillo ha hecho un emocionante homenaje a su "amigo y compañero" Mariano Sancha, que falleció este jueves a los 42 años como consecuencia una enfermedad degenerativa.

En el programa Más de uno, de Onda Cero, Carrillo ha cerrado la parte del programa de Juan Ramón Lucas con una emotiva despedida a Sancha con la canción The show must go on de Queen de fondo.

"Vengo con la rabia que a veces te vierte encima la vida. Esa niña caprichosa que igual te da que te quita. Esa vida que cuando quiere te roba lo que no merece, que se lleva personas que llenarían un mundo por ellas mismas", comenzó.

"Vengo con las ganas de abrazar a un amigo aunque ya no puedo hacerlo ni vaya a poder hacerlo más, y de la misma pena, por momentos, sonrío. Sonrío cuando le recuerdo. Su dignidad para hacer frente a lo inevitable, la osadía de reírse en la cara de la vida, de no atormentarse con lo obvio, de ganarse a pulso la paciencia de todos", continuó.

"Vengo con la inteligencia del que se ríe de hasta su sombra, una sombra alargada como un ciprés interminable como la que nos deja sin consuelo el compañero, el amigo, el ancla, la que nos deja el bueno de Mariano. Nuestro Sancha", finalizó.