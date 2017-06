El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habló en uno de sus últimos discursos sobre la presentadora del programa 'Espejo Público', Susanna Griso. "El otro día en un programa llamado Espejo Público, la presentadora decía 'Maduro volvió a arremeter contra España, Maduro volvió a arremeter contra Antena 3, tiene una obsesión con España'", señaló el mandatario.

La presentadora ha dedicado unas breves palabras a Maduro tras conocer estas declaraciones en las que ha señalado que no le va a "responder", sino que le va a "descubrir una cosa que posiblemente va a herir su orgullo". Griso se ha dirigido al presidente venezolano de la siguiente manera:

"Los que le ríen las gracias no son amigos ni fieles. Esos chascarrillos, esas canciones, esas imitaciones, posiblemente se las ríen por miedo, porque también se las ríen en su momento a Calígula.Por eso hoy no le vamos a responder, vamos a limitarnos a ponerle delante del espejo. Van a responderle sus propios actos, sus propios muertos. Porque hace unas horas, su policía mató a un chico de 22 años en las calles de Caracas y ya van 75 desde que empezaron las protestas. Su país no está para imitaciones, para gracietas, para canciones... La violencia, las colas, el caos... Las generaciones perdidas no merecen una mala imitación. Siento decirle, señor Maduro, que la historia no le va a absolver"