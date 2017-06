Trump no se cansa de Twitter. El presidente de Estados Unidos ha afirmado este jueves que México "acaba de ser clasificado" como el segundo país más mortífero en el mundo y ha prometido por decimoquinta vez construir un muro en la frontera común.

"México acaba de ser clasificado como el segundo país más mortífero en el mundo, sólo por detrás de Siria. El narcotráfico es la principal causa. Construiremos el muro", ha indicado a través de su cuenta en la red social Twitter.

Mexico was just ranked the second deadliest country in the world, after only Syria. Drug trade is largely the cause. We will BUILD THE WALL!