Évole revela que el comisario Villarejo le exigió firmar que si no se emitía su entrevista le debía pagar 600.000 euros

El periodista Jordi Évole ha contado —en el programa Más Vale Tarde de LaSexta— los entresijos de su esperada entrevista al comisario de Policía José Manuel Villarejo, que se emitirá este domingo 25 de junio.

Villarejo nos dijo que no podríamos emitir la entrevista.

También nos dijo que le tratásemos bien.

¿Se cumplirá alguna de las dos?

25J 21:20 pic.twitter.com/wsSEZMQcBE — Jordi Évole (@jordievole) 22 de junio de 2017

"La preparación de la entrevista fue la más rocambolesca de mi vida", ha asegurado Évole, quien ha destacado que la primera fue en la frente: "Villarejo me exigió que firmase una cláusula con la que si no emitíamos la entrevista, yo tendría que pagarle 600.000 euros a una asociación contra el cáncer con la que él colabora", ha asegurado.

Como Évole se negó, Villarejo redujo sus pretensiones hasta los 300.000 euros, y ante una segunda negativa, sí llegaron a a firmar un acuerdo pero que no tiene nada que ver con esa millonada: "Perdone, pero yo no tengo 600.000 euros [...] igual pensaba que los de la tele nadábamos en la abundancia", aseguró Évole al comisario, antes de matizarle que no se podía comprometer a eso.

El periodista de Salvado, quien ha explicado que el bruto de la entrevista es de cinco horas —que se han quedado en 70 minutos—, no descarta que muchos fragmentos que no se van a emitir en la entrevista del domingo sí salgan en otros medios: "No sabría decir qué es verdad y qué es mentira en todo lo que nos dijo. Esto pasa con muchos invitados, pero en este caso a veces todo se multiplica un poco más", asegura Évole.