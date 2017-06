Ariel Winter estalla contra una revista por publicar que paga a su novio

Actress Ariel Winter at the "Modern Family" FYC Event on Wednesday, May 3, 2017 in Los Angeles.

La actriz Ariel Winter (Alex Dunphy en Modern Family) no tiene tapujos a la hora de contestar las críticas que recibe —ya lo demostró cuando algunos arremetieron contra el vestido que eligió para una alfombra roja— o sobre las informaciones falsas que se publican sobre ella.

Esta semana una revista estadounidense, Star Magazine, aseguraba que Winter pagaba un sueldo a su novio, el actor Levi Meaden, por cuidar de ella. La actriz ha utilizado su cuenta de Instagram para desmentirlo duramente.

"Star Magazine obviamente es una fuente no fiable y una revista basura. En serio, ¿cómo os atrevéis a inventaros cosas de las que no tenéis la menor idea? Tengo UN NOVIO y UN ASISTENTE PERSONAL que no son la misma persona. NUNCA pagaría a mi novio ningún tipo de salario y él nunca lo aceptaría si se lo ofreciera. Él SE PAGA sus cosas ya sean para mí o para él y hace lo que puede y más por nosotros", escribió la actriz.

"No mantengo a nadie ni necesito a nadie que me mantenga. Él tiene su propia carrera y trabaja duro por ella. Él no es simplemente el novio de alguien. Así que si no nos conocéis, no habléis de nosotros", añadió.