Cristina Pedroche cuenta en 'Zapeando' de qué se ha operado

Cristina Pedroche es consciente de que es el centro de muchas conversaciones y no siempre todo lo que se dice sobre ella es cierto. Este jueves en Zapeando, el programa de LaSexta del que es colaboradora, surgió el tema de los bulos que hay sobre ella.

"Es absurdo contar uno, que gano no sé cuánto, que me he operado no sé qué...", comenzó a enumerar antes de desvelar cuándo ha sido la única ocasión en la que ha pasado por el quirófano.

"Sólo me he operado de apendicitis", dijo antes de soltar una carcajada. "Tenía ocho años", añadió. Puedes ver el momento en el vídeo de arriba.

Pedroche, quien acaba de debutar como modelo de bañadores, pronto se estrenará también en el cine de la mano de Santiago Segura.