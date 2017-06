La respuesta perfecta de Manel Navarro en defensa del Orgullo LGTBI

Manel Navarro, el representante español en la última edición de Eurovisión, se ha ganado el aplauso de Twitter por su defensa de la celebración del World Pride 2017.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, publicó este viernes un mensaje en el que deseaba unas felices fiestas del Orgullo.

Por una sociedad abierta que garantice la igualdad, la libertad y el respeto a todos ¡Viva la vida! 🏳️‍🌈 Feliz #WorldPride2017 pic.twitter.com/LMfLNYCb1e — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 23 de junio de 2017

Una usuaria respondió con el siguiente texto: "Los heterosexuales no hacemos fiestas demostrando lo que somos. Esta fiesta es una vergüenza". El cantante Manel Navarro entró en la conversación este sábado. "Los heteresoxuales no tenemos q salir a reivindicar nada porque no se nos persigue ni ataca por querernos. Es la diferencia", escribió.

Los heteresoxuales no tenemos q salir a reivindicar nada porque no se nos persigue ni ataca por querernos. Es la diferencia #LoveWins — Manel Navarro Music (@ManelNMusic) 24 de junio de 2017

Las palabras de Navarro han sido compartidas por 2.700 usuarios y han sido marcadas como favoritas 6.200 veces.