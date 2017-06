La veraniega imagen de Pilar Rubio y Sergio Ramos que enamora a sus fans

Las vacaciones son la verdadera felicidad. Así lo demuestran las imágenes de Pilar Rubio y Sergio Ramos a bordo de un barco junto a algunos amigos.

Hace unos días, Rubio y Ramos se dejaban ver en la luna de miel del también jugador del Real Madrid Lucas Vázquez. "Correcto, nos hemos apuntado a su luna de miel", decía en tono de broma Sergio Ramos en su cuenta de Instagram.

Pilar Rubio ha compartido la imagen en su cuenta de Instagram con el título Wake me up when the summer ends (Despiértame cuando acabe el verano). Un guiño a una canción de Green Day llamada Wake me up when the september ends (Despiértame cuando acabe septiembre).

La imagen tiene en pocas horas más de 100.000 me gusta y numerosos emoticonos que instan a la pareja a disfrutar de las vacaciones de verano.

Wake me up when the summer ends... ❤️@sr4oficial❤️ Una publicación compartida de Pilar Rubio (@pilarrubio_oficial) el 24 de Jun de 2017 a la(s) 3:16 PDT