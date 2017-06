Un guionista de 'Toy Story' desmiente la teoría más triste de la saga

Las películas de Toy Story son probablemente una de las sagas más exitosas y admiradas de todos los tiempos. Las cintas creadas por Pixar han dado lugar a un sinfín de teorías —unas más acertadas que otras— sobre el por qué suceden ciertas cosas.

Uno de los temas que más discusiones ha generado es qué ocurre con el padre de Andy. ¿Quién era? ¿Por qué no aparece en la película? ¿Abandonó a la familia? ¿Murió?

Aquí entra en juego Mike Mozart, un diseñador de juguetes que fue amigo de Joe Ranft, uno de los jefes de Pixar. Este hombre asegura que Ranft le contó antes de morir que el padre de Andy había muerto de polio y que los juguetes de Andy eran suyos.

Pero parece que no. Andrew Stanton, guionista de la primera película de Toy Story ha publicado recientemente un tuit muy claro y conciso: "Son noticias completamente y absolutamente falsas. Vuelvan a sus hogares. No hay nada que ver aquí, amigos. Yo estaba allí".

Complete and utter fake news. Everyone go back to your homes. Nothing to see here, folks. #Iwasthere https://t.co/06j37YKKt2