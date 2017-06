Miguel Ángel Revilla ha vuelto a acudir a laSexta Noche para hablar de la actualidad política y del futuro de España.

El presidente de Cantabria enseñó en el programa de Iñaki López las cartas que se intercambió con Mariano Rajoy. En esas misivas, Rajoy se comprometió a pagar los 80 millones de euros que el Estado debe a la comunidad presidida por Revilla.

Los dos mandatarios tuvieron un encuentro en el que parece que todo quedó claro, pero Revilla denuncia que hasta el momento no ha recibido respuesta por parte de Rajoy por lo que va a tomar medidas: "La semana que viene le demandaremos".

"A Cantabria no se le toma el pelo, porque aunque no te caiga bien el presidente, Cantabria no se merece lo que le están haciendo.