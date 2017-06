El Gobierno ha confirmado que el retrato realizado al exministro de Educación, Cultura y Deporte, Juan Ignacio Wert, costó 19.580 euros y ha asegurado que este precio es "similar al que han tenido el resto de cuadros de los otros ex ministros".

Así lo ha señalado en respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por el diputado de En Comú, Joan Mena, que cuestionó al Ejecutivo sobre el acto de presentación de este retrato. En este sentido, el Gobierno señala que el formato elegido fue el de 'cobertura gráfica', que es "habitual en muchos de los actos públicos que convocan todas las instituciones y partidos políticos".

El Ejecutivo defiende que "la prensa estuvo presente en todo momento captando la imagen" de Wert y el actual ministro Iñigo Méndez de Vigo, "junto con el recién estrenado retrato" y también "toda la sociedad tuvo la oportunidad de ver", a través de los medios de comunicación, "la presentación del cuadro, que era el objeto de la convocatoria".

DEFIENDE UN FORMATO SIN PREGUNTAS

Eso sí, no hubo opción a hacer preguntas porque no se permitió la entrada a redactores. "Al igual que sucede en todos los actos que se convocan para cobertura gráfica, a la prensa se le permitió el acceso al acto, en el que no estaban previstas declaraciones públicas, para que libremente tomasen las imágenes que estimasen oportunas", apunta el texto, recogido por Europa Press.

El Gobierno también explica al diputado de la formación morada que la realización del retrato es "una tradición en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte" que se ha cumplido con todos los titulares de esta cartera "estuvieran el tiempo que estuvieran en el cargo".

En cuanto al procedimiento para obtener el cuadro, señala que, una vez abandonado el cargo, es el propio Ministerio quien se pone en contacto con el exministro, que elige al autor que quiere que lo retrate. En el caso de Wert ha sido Rafael González Cidoncha.