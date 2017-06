El secreto que esconde el pelo de Sansa en 'Juego de Tronos'

Los fans de Juego de Tronos se habrán dado ya cuenta de que nada es accidental. Ni siquiera hasta detalles tan nimios como los peinados. Y ningún personaje los cambia tanto como Sansa Stark, la primogénita de la familia protagonista.

La joven Sansa comienza como una ingenua virgen que no sabe nada del mundo en Invernalia. Sueña casarse con Joffrey y llegar a ser reina y aborrece su hogar, que considera aburrido. Se peina al estilo de la capital, Desembarco del Rey, que tiene idealizada.

Sus peinados cada vez se vuelven más recargados bajo la tutela de Cersei, que acostumbra a llevar unos tocados desquiciadamente grandes. Pero cuando llega Margaery, Sansa simplifica su estilo para adecuarlo al de la joven Tyrell.

Y al ponerse en manos de Meñique, adopta uno nuevo, más austero y severo, teñido de negro. Finalmente, cuando vuelve junto a su hermano y recupera Invernalia, su estilo mantiene un equilibrio entre la sobriedad que ya tenía y más desmañamiento.

Y resulta que todo esto es intencionado. Según ha revelado Sophie Turner, la actriz que encarna al personaje, "no hay nada al azar, siempre sigue un patrón".

"El pelo de Sansa refleja siempre a la gente de la que está aprendiendo, que la está inspirando o a la que está imitando en ese momento", explica Turner durante una entrevista con Refinery39. "Cuando es la prisionera de Cersei y está absorbiendo todas sus técnicas de manipulación, se refleja en su peinado, y cuando encuentra un espíritu afín en Margaery, lleva el pelo como ella", añade.

No es sorprendente, pues, que su peinado favorito no haya sido inspirado ni por una Lannister ni por una Tyrell. "Siempre me ha gustado el pelo de Sansa cuando se lo tiñe de negro y se lo recoge hacia atrás en una trenza muy tirante y apretada", asegura.

Aunque Turner cree que "es su propio look, algo que ella misma ha creado", lo cierto es que recuerda al estilo que lleva otro personaje al que Sansa adoraba...

Catelyn y Sansa Stark.

En la serie, cuanto más poderosa es una mujer, más simple y severo es su peinado. Es fácil de ver en la maquinadora Olenna Tyrell, que se cubre el pelo, y en Brienne, Ygritte y Yara, tres guerreras fuertes. También en Arya, que siempre lo llevado muy sencillo y que se ha convertido en una hábil asesina.

De izquierda a derecha: Arya, Brienne, Yara e Ygritte.

Pero también es evidente en las serpientes de arena, peinadas de forma sencilla, y en los cortes de cabello de Ellaria Arena y Cersei Lannister, mujeres que se peinaban de manera muy recargada cuando dependían de hombres y que ahora son reinas de Dorne y Desembarco del Rey con este pelo:

Cersei Lannister en su coronación y Ellaria Sand tras tomar las riendas de Dorne.

La excepción es Daenerys, que sigue necesitando unos peinados complejísimos para contener su tupida melena blanca.

Sin embargo, en el momento en que toma las riendas de su destino, cuando quema a Khal Drogo y se mete en su pira con los tres huevos de dragón, en el libro, al igual que en la serie, el fuego la deja intacta... pelo no así su pelo, ya que emerge de las cenizas calva.

Daenerys Targaryen durante el nacimiento de sus dragones, ilustrada por el artista Michael Kormack para el calendario oficial de la saga de 2009.