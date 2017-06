Juzgan a un hombre que disparó desde su ventana a un niño con una carabina de aire comprimido

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid celebra el lunes y el martes la vista oral del juicio contra José A. S. por la comisión de un delito de homicidio en grado de tentativa por el que la Fiscalía solicita para él una pena de siete años de prisión, después de disparar desde su ventana a un niño con una carabina de aire comprimido, "con ánimo de ocasionarle la muerte".

Los hechos se produjeron el día 23 de julio de 2013, cuando, sobre las 20.00 horas, el acusado se encontraba en su domicilio situado en un primer piso de la calle Virgen de la Oliva, en el distrito de San Blas-Canillejas, cuando cogió su carabina de aire comprimido de la marca Gamo, de calibre 4,5 mm, y disparó desde su ventana a un niño de once años que en ese momento circulaba por la zona peatonal de la citada calle.

El proyectil impactó en el pecho del menor, que cayó automáticamente al suelo, y le provocó una herida que le ha causado secuelas de diversa consideración en su víctima, tal y como relata el fiscal en su informe de calificación provisional.

El procesado estuvo en prisión provisional comunicada y sin fianza por estos hechos, quedando en libertad el 8 de octubre de 2013, si bien tiene prohibido aproximarse a menos de 500 metros del menor, así como comunicarse con él por cualquier método.