Kiko Rivera está muy afectado por el incendio desatado el sábado en Moguer (Huelva), que ha llegado a afectar al espacio natural del Parque de Doñana, reserva de la Biosfera.

En pleno apogeo de las llamas, el famoso publicó un tuit con toda la buena intención del mundo: se ofrecía al ayuntamiento de la localidad para dar un concierto cuya recaudación se destinara a la reforestación de la zona afectada por el fuego.

Su noble gesto concitó bastantes aplausos entre los usuarios de Twitter pero también, como era de esperar, muchas bromas:

Más allá de las bromas, también han sido muchos los usuarios de esa red social que han aplaudido a Kiko Rivera por su ofrecimiento:

Enhorabuena. Es increíble que la gente critique por no ser de su agrado. Lo importante aquí es el fin, no la persona. Un poco de respeto...

No me gusta tu música, de hecho no sabría decir si me gusta algo de tu persona... hasta hoy... suerte con el concierto.