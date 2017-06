La novedad en la final de 'MasterChef' que no está gustando a los espectadores

La quinta edición de MasterChef está a punto de llegar a su fin y parece que va a hacerlo con la polémica que ha marcado toda la temporada.

En primer lugar, el programa de Televisión ha anunciado que la final será el próximo miércoles 28 de junio y no será en domingo, día habitual de emisión. En segundo lugar, la final será a tres y no a dos, como ha sido en las cuatro temporadas anteriores.

El próximo miércoles se decide todo: Nathan, Edurne, Elena, Miri y Jorge pelearán por el delantal de ganador de esta edición.

Esta última edición está siendo una de las más polémicas puesto que en lugar de un programa de cocina parece una especie de Gran Hermano culinario en el que se prima más el espectáculo televisivo que el hecho de cocinar.

Cocineros con nivel han sido expulsados por errores puntuales, por no entender la prueba o por no haber cogido algún ingrediente. Mientras, aspirantes que han cometido auténticos sacrilegios más dignos de las guarrindongadas de Robin Food siguen en el programa y disputarán la final.

Los seguidores del programa en Twitter han recibido con incredulidad la noticia de una final a tres y siguiendo con senda de la polémica de esta edición consideran que es un nuevo caso de favoritismo para que Miri o Nathan entren en la final.

La gran mayoría considera que en un duelo a dos estarían Jorge y Edurne, los dos mejores cocineros de este quinto MasterChef.

#MasterChef lo de miri-plasta no tiene nombre. Puede llegar a la final y no sabe hacer una crema inglesa. Eso sí laila y odkhu en su casa

#MasterChef se podra cuestionar a Silene... Pero que Miri este en la final y no Odkhu o cualquier otro es un chiste

¿Sabes lo que sí sería un "Miri's Surprise"? Que tú no llegues a la final. Ese giro de la trama sí que no me lo veo venir.. #MasterChef