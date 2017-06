May llega a un acuerdo con los unionistas del DUP para gobernar en minoría

La primera ministra británica, Theresa May, junto a la líder del DUP, Arlene Foster.

La primera ministra británica, Theresa May, y la líder del Partido Democrático Unionista (DUP) de Irlanda del Norte, Arlene Foster, han cerrado este lunes un pacto que permitirá a los conservadores gobernar en minoría en el Reino Unido, según ha confirmado Downing Street.

"Se ha firmado el acuerdo", ha comunicado a la agencia AFP un portavoz de May, que contará con el apoyo de los 10 diputados de la formación de Arlene Foster y se asegura la supervivencia de su gobierno tras el fiasco de las elecciones del 8 de junio, en las que perdió la mayoría absoluta.

Todavía no se conoce la recompensa al DUP por el apoyo a May, aunque se presume que consistirá en la mejora de la financiación de Irlanda del Norte, entre otras cosas.

Foster gana así el poder de hundir o mantener viva a May y su gobierno, y, sin embargo, no logra formar gobierno en su provincia, rechazada por el Sinn Fein católico por su presunta relación con un escándalo de corrupción.

El 29 de junio es el límite impuesto por el gobierno británico para que el DUP y el Sinn Fein formen gobierno de coalición o podría suspender la administración norirlandesa y gestionar los asuntos de la provincia directamente desde Londres.

Las negociaciones con el DUP crearon malestar en algunos sectores conservadores porque se trata de una formación ultraconservadora que se opone al matrimonio homosexual y al aborto, y niega el cambio climático.

Con el acuerdo, May se asegura superar la moción de confianza que afronta esta semana, cuando la Cámara de los Comunes vote sobre el discurso de la reina, como se conoce al programa legislativo de los próximos dos años.

Además, gana un poco de tranquilidad en el inicio de las negociaciones de divorcio con la Unión Europea, que acaban de comenzar y se prolongarán al menos un par de años.

Aunque el DUP apoyó el Brexit en el referéndum de 2016, quiere que la frontera con Irlanda -la única terrestre entre el Reino Unido y la UE- siga abierta para no dañar a la economía local.