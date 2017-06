Una concursante abandona 'Supervivientes' tras sufrir un ataque de ansiedad

Supervivientes sigue siendo uno de los buques insignia de Telecinco. El programa, que emite una gala los jueves y un debate el domingo, consiguió un récord en su última gala con un 28,7% de audiencia.

En el concurso de supervivencia, además de los participantes oficiales, suelen acudir otros famosos para darle un poco de vida al programa cuando las tramas se van agotando.

La última superviviente en participar ha sido Oriana Marzoli, extronista de Mujeres, Hombres y viceversa. La joven había participado en el concurso en 2014 y en esa ocasión abandonó el programa a los cuatro días.

En esta ocasión ha aguantado un poco más y han sido ocho los días que Marzoli ha aguantado en la isla hondureña. La extronista —que había acudido al programa como "fantasma del pasado" al haber concursado en otra edición— se ha marchado del concurso después de sufrir un ataque de ansiedad.

"No he madurado, soy una niñata de mierda. No quiero estar aquí. Tengo ansiedad. No es un capricho, es que no puedo, tengo fobia", se repetía Marzoli.

Finalmente y después de sufrir un ataque de ansiedad ha decidido poner tierra de por medio y abandonar el concurso: "No puedo con la fobia que le tengo a los bichos, lo estoy pasando mal. Es superior a mis fuerzas. No quiero estar aquí ni un minuto más, por favor, no puedo".

La psicóloga del reality acudió a la isla para tratar de calmar a la concursante pero no fue posible. "Yo estoy hecha para trabajar en un plató, pero no estoy hecha para la naturaleza. Llevo tres años ya encerrada haciendo putos realities, no puedo más", aseguró.

Como último recurso, el programa puso a Oriana en contacto con su novio para que este tratase de convencerla y tampoco surtió efecto: "Cuando me lo dijeron yo te dije a ti llorando que no quería venir. No quiero que me convenza nadie".