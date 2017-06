Una familia pide ayuda para evacuar de Bali a un surfero español diagnosticado allí de leucemia

Cristian Bosco de la Mora, de 30 años y profesor de surf en Cantabria, voló en mayo hasta Bali (Indonesia) para hacer "el viaje de sus sueños", como lo llaman sus allegados. Unos días después, empezó la pesadilla. "El 18 de junio se sentía mal y le sangraba la nariz, así que fue al hospital. Después de varios análisis le diagnosticaron leucemia", cuenta a El HuffPost Mercedes Fernández, su prima y portavoz de la familia.

El nombre completo de la enfermedad es leucemia linfoblástica aguda, un tipo de cáncer por el que necesita un trasplante de médula. "Es una enfermedad superagresiva. Cuanto más tarden, menos posibilidades tiene", asegura Arjuna Zapatero, su compañero en la escuela de surf Buena Onda, en San Vicente de la Barquera.

Según relata su prima, que reside en Londres, dos días después de que Cristian fuera hospitalizado la familia le pidió que mediara con la compañía de seguros, la estadounidense GBG, por cuestión del idioma. "Pedíamos urgentemente lo que pone en la cláusula: evacuación médica de emergencia", señala.

El hospital de Bali sólo puede mantener a Cristian a base de transfusiones de sangre, pero "no lo tratan porque no tienen los medios. Siempre han pedido que lo saquen porque no pueden hacerle un trasplante de médula", explica Fernández. "El hospital dice que tiene que ser tratado y evacuado a España. De hecho tiene ya una cama en el hospital de Valdecilla, en Santander", apunta Zapatero.

La familia sostiene que, en un primer momento, el seguro les pidió el historial médico de Cristian tanto en México como en España (tiene la doble nacionalidad) para comprobar si no tenía esta condición anteriormente. "No tenía nada. Sólo había ido al médico por una gastroenteritis y por una apendicitis. Es sano y deportista", defiende su prima.

Lo que pide la familia es una ambulancia aérea para esa evacuación pero, en sus palabras, el seguro "da largas". "Al principio parecía que estaban actuando", afirma Fernández. Ahora asegura que no responden sus llamadas: "Cuando parece que me cogen me ponen en espera, luego que todos los agentes están ocupados y que comunicarán conmigo en cuatro horas". Pero, según dice, no hay respuesta.

"Los hematólogos de Valdecilla dicen '¡Traedlo!'. Con las transfusiones, suero y médicos Cristian aguanta para llegar a España", recalca su prima. "El seguro dice que su póliza no lo cubre, sólo el traslado al lugar más cercano", añade. "Este sábado tenía que haber volado a Singapur pero no salió adelante. Dicen que tienen que 'volver a evaluar la situación' [...] Ya no sé qué tienen que evaluar. Tienen todo lo que han pedido y el hospital presiona también todo el tiempo".

Ante el deterioro de Cristian —que permanece ingresado y acompañado en Bali por un amigo y una tía— la familia trata de buscar por la vía privada un avión médico que lo traiga a España. "Son 180.000 euros, nadie los tiene", asegura Fernández.

Con el objetivo de recaudarlos han puesto en marcha una campaña en Donadora y un crowfunding en GoFundMe, aunque aún están lejos de alcanzar la cifra. "La madre de Cristian ha solicitado un crédito y estamos pidiendo presupuestos a distintas compañías de avión", puntualiza Zapatero. Según la familia, cuentan también con el apoyo tanto del consulado español como del mexicano.