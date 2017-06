Ana Obregón habla de su encontronazo con Victoria Beckham en 'All you need is love... o no'

La semana pasada Antonia Dell'Atte acudió al plató de All you need is love...o no para hablar de su vida, de su relación con el Conde Lecquio y de cómo fueron esos años de peleas con Ana Obregón en programas como La Noria de Telecinco.

Ana Obregón entró por teléfono la semana pasada y habló con Dell'Atte, las dos enterraron el hacha de guerra en presencia de Risto Mejide y la bióloga se comprometió a acudir al programa a la semana siguiente.

Obregón se presentó en el plató de All you need is love... o no y —al igual que Antonia Dell'Atte— repasó su vida amorosa y habló de los hombres con los que había estado.

Miguel Bosé, Lecquio, Micky Molina, Fernando Martín y Davor Suker fueron algunos de los nombres que dio la guionista de Ana y los siete. Pero Risto quiso ahondar más y preguntó: "¿Cómo fue tu relación con David Beckham?"

"Hace mucho que no lo veo, no sé nada de él. La última vez que nos vimos casi viene Victoria y me arranca los pelos", contó entre risas.

"Fue una escena patética. Estaba en un gimnasio estirando y veo venir a una mujer que me sonaba mucho y pensé 'qué amable que me viene a saludar' y vamos me dijo de todo", contó Obregón.

Además contó palabra por palabra los improperios que le dedicó Victoria en pleno gimnasio: "Tú quieres hacerte famosa a costa de David. Ella debió ver algún mensaje que me había mandado él y mi respuesta, y entonces me montó el pollo"

A Risto no le bastó con todos esos detalles y le preguntó si había hecho sexting con Beckham. "No, eso no", respondió.