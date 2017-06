Las negociaciones entre la Unión Europea y Reino Unido para concretar los detalles de su divorcio han comenzado y no parecen tener marcha atrás. Hay muchos, sin embargo, que siguen sin comprender la decisión adoptada por una mayoría de británicos, pues creen que el Brexit les dejará aislados.

El último en mostrar su descontento ha sido el actor Sam Neill, famoso por su participación en Parque Jurásico o en la serie 'Los Tudor'. El británico ha recurrido al humor y a la gastronomía para resumir el Brexit con una sola fotografía. Es esta:

En un lado de la mesa, un buen surtido de productos europeos y del resto del mundo: vino, aceite, embutidos, fruta, pasta, bollería... Al otro, como una isla solitaria, una lata de judías servidas en un cuenco. El tuit, publicado el lunes, se ha convertido en viral y tiene ya más de 22.000 retuits y casi 44.000 me gusta.

La publicación del actor también ha generado muchos comentarios, a los que él ha respondido ofreciendo un poco más de información sobre la imagen y su intención al publicarla:

In fact pic been around a year or more, not sure from where. But the metaphor still sadly relevant. Never too late to change your minds ! https://t.co/wiWJyehZRf