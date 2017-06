Ágatha Ruiz de la Prada cuenta los detalles de su divorcio en la portada de '¡Hola!'

En noviembre de 2016 saltó el bombazo: después de 30 años juntos y dos hijos en común, y cuando apenas llevaban tres meses casados, la diseñadora de moda Ágatha Ruiz de la Prada y el periodista, fundador de El Mundo y director del diario El Español, Pedro J. Ramírez, se separaban. Fue la propia creadora la que confirmó la ruptura, puesto que ambos habían posado poco antes para la revista Vogue en una sesión de fotos en su casa que se publicó en el número de diciembre: "Vogue tiene la última foto de Pedro J. y yo juntos por siempre jamás".

Desde entonces la diseñadora ha hablado en algún momento, asegurando que el trabajo estaba suponiendo una gran ayuda en su recuperación y dejándose ver en algunos eventos y celebraciones. Sin embargo, no ha sido hasta este mes de junio, más de siete meses después, cuando De la Prada ha dado una entrevista larga y reposada (en este caso con la revista ¡Hola!, cuya portada protagonizada) en la que ha hablado de su situación.

Ágatha Ruiz de la Prada, en portada de la revista '¡Hola!'

En la entrevista, De la Prada explica cómo le ha afectado psicológica y físicamente su separación. "Soy una mujer totalmente nueva. Ya estoy divorciada por poderes y no quiero volver a verle", asegura, y también explica su cambio de imagen: "Perdí diez kilos en una semana, aunque llegué a adelgazar dieciocho".

Ya estoy divorciada por poderes y no quiero volver a verle" Ágatha Ruiz de la Prada

Para la diseñadora, marquesa de Castelldosrius y baronesa de Santa Pau, la separación fue algo completamente inesperado, asegura: "Cómo iba yo a esperar que me dijese que quería separarse si nos acabábamos de casar hacía tres meses. "Reaccioné de una manera muy femenina, me dije: 'No preguntes ni por qué, ni con quién, ni cuándo", ha explicado.

Échale un vistazo al Facebook de Tendencias. ¡SÍGUENOS!

Ve a nuestra portada Facebook Twitter Instagram Pinterest