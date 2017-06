Hallan bacterias fecales en las bebidas de estas tres grandes cadenas de cafeterías

Una investigación de la BBC ha encontrado niveles "preocupantes" de bacterias fecales en los productos con hielo que comercializan tres grandes cadenas de cafeterías: Starbucks, Costa Coffee y Caffe Nero. El programa Watchdog de la cadena británica ofrecerá todos los detalles en su episodio de este miércoles.

"Este tipo de bacterias no debería estar presente a ningún nivel y mucho menos a los niveles encontrados", afirma Tony Lewis, experto en salud pública citado por BBC. El mismo Lewis explica que estas bacterias procedentes de heces son "patógenos oportunistas que pueden desencadenar enfermedades".

Coming up LIVE tonight at 8pm @BBCOne, and we're already making headlines - enough to put you off your frappuccino https://t.co/x9qWLr4FIS