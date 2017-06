La red social Facebook alcanzó este martes los 2.000 millones de usuarios en todo el mundo, según anunció en la propia plataforma su fundador, Mark Zuckerberg.

"¡Desde esta mañana, la comunidad de Facebook es oficialmente de 2.000 millones de personas! Estamos progresando al conectar el mundo, ahora acerquemos aún más a la gente. Es un honor estar en este viaje con vosotros", decía su mensaje.

También la cuenta oficial Facebook Newsroom anunció en Twitter el hito. Y un detalle de su anuncio no ha pasado desapercibido para medios como Mashable, que se han percatado de un juego de palabras de lo más picarón.

"Two Billion People Coming Together on Facebook", era el mensaje, que se puede traducir como: "2.000 millones de personas se reúnen en Facebook".

Two Billion People Coming Together on Facebook https://t.co/NMwI1NTplD — Facebook Newsroom (@fbnewsroom) 27 de junio de 2017

Pero... también puede tener un sentido sexual si se interpreta ese "Coming Together" como "llegar al mismo tiempo".

Qué picarón eres, Mark Zuckerberg.